Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко назвал VR-проект РИА Новости "Лунная станция", с которым он ознакомился на III Всемирном цифровом саммите по интернету вещей и искусственному интеллекту в Казани, увлекательным и правдоподобным, сделанным интереснее виртуальных игр.

III Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту проходит в Казани 1-2 октября.

"Очень увлекательный проект "Лунная станция". Я бы сказал, что это интереснее всех специально сделанных виртуальных игр, которые я видел в шлемах виртуальной реальности. Познавательно, поучительно, правдоподобно, я бы в это даже поиграл с удовольствием!" – сказал Лукьяненко.

Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи VR-истории могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах.

Мобильную версию VR-истории "Лунная станция" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs Android . Техническим партнером презентации проекта выступает компания HTC VIVE.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".