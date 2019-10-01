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РИА Новости

Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"

18:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на стенде МИА "Россия сегодня"
Участники на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники на стенде МИА "Россия сегодня". Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко назвал VR-проект РИА Новости "Лунная станция", с которым он ознакомился на III Всемирном цифровом саммите по интернету вещей и искусственному интеллекту в Казани, увлекательным и правдоподобным, сделанным интереснее виртуальных игр.
III Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту проходит в Казани 1-2 октября.
"Очень увлекательный проект "Лунная станция". Я бы сказал, что это интереснее всех специально сделанных виртуальных игр, которые я видел в шлемах виртуальной реальности. Познавательно, поучительно, правдоподобно, я бы в это даже поиграл с удовольствием!" – сказал Лукьяненко.
Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи VR-истории могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах.
VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
26 сентября, 11:57РИА Новости
РИА Новости представит свои VR-проекты на "М.Видео Electronics Show 2019"
Мобильную версию VR-истории "Лунная станция" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android. Техническим партнером презентации проекта выступает компания HTC VIVE.
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