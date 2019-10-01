В Италии олень забрел в магазин одежды

РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Крупный олень забрел во вторник на одну из торговых улиц знаменитого североитальянского курортного городка Кортина-д`Ампеццо, находящегося в Доломитовых Альпах, и вызвал большой переполох, когда зашел в магазин одежды.

"Все разрешилось наилучшим образом, ко всеобщему удовольствию. Оленя сопроводили в лес и отпустили на свободу. В результате этого инцидента никто не пострадал", - заявил журналистам мэр Кортина-д`Ампеццо Джанпаоло Гедина.

Аналогичный случай произошел в августе в горном городке Сканно, находящемся на территории национального парка в центральной Италии. Там на центральной улице в самый разгар вечернего отдыха горожан неожиданной появилась крупная бурая медведица, которая чуть было не зашла в лавку мороженщика. Увидев множество людей, животное предпочло ретироваться, и этот инцидент тоже закончился без пострадавших.