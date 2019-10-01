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РИА Новости

В Италии олень забрел в магазин одежды

18:00 01.10.2019 (обновлено: 18:03 01.10.2019)
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CC BY-SA 2.5 / Questura di Belluno / Олень в магазине одежды в городе Кортина-д’Ампеццо, Италия
Олень в магазине одежды в городе Кортина-д’Ампеццо, Италия
CC BY-SA 2.5 / Questura di Belluno /
Олень в магазине одежды в городе Кортина-д’Ампеццо, Италия
РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Крупный олень забрел во вторник на одну из торговых улиц знаменитого североитальянского курортного городка Кортина-д`Ампеццо, находящегося в Доломитовых Альпах, и вызвал большой переполох, когда зашел в магазин одежды.
Как пишет газета il Gazzettino, все попытки продавцов выдворить непрошеного гостя не увенчались успехом, и на место ЧП была вызвана полиция. Стражи порядка немедленно оцепили центральную часть города и в свою очередь обратились за помощью к ветеринарам. В результате трехчасовой "спецоперации" животное весом в несколько центнеров удалось усыпить и вывезти в ближайший лес. По оценкам специалистов, оленю примерно пять лет.
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"Все разрешилось наилучшим образом, ко всеобщему удовольствию. Оленя сопроводили в лес и отпустили на свободу. В результате этого инцидента никто не пострадал", - заявил журналистам мэр Кортина-д`Ампеццо Джанпаоло Гедина.
Аналогичный случай произошел в августе в горном городке Сканно, находящемся на территории национального парка в центральной Италии. Там на центральной улице в самый разгар вечернего отдыха горожан неожиданной появилась крупная бурая медведица, которая чуть было не зашла в лавку мороженщика. Увидев множество людей, животное предпочло ретироваться, и этот инцидент тоже закончился без пострадавших.
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Кортина-д'АмпеццоИталияВ мире
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