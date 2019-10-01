Канделаки прокомментировала планы Саакашвили вернуться в Грузию

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки предсказала Михаила Саакашвили тюремный срок в случае возвращения в Грузию.

Накануне бывший грузинский президент заявил, что намерен вернуться на родину в ближайшее время для "восстановления государственности страны".

"Степень невменяемости этого заявления определяется тем, что его автором является человек, который использовал произвол для установления диктатуры и больше всех сделал для того, чтобы Грузия вообще перестала существовать", - написала Канделаки в Telegram.

При этом она назвала Саакашвили выживающим из ума человеком и обратила внимание, что его заявление прозвучало в эфире нового грузинского телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал", - Прим. ред.). Руководителем канала является Ника Гварамия, которого Канделаки назвала соавтором провокации против президента Владимира Путина на "Рустави-2".

Телеведущая подчеркнула, что Саакашвили не сможет вернуться в политику ни на Украине, ни в Грузии.

"Единственное, что ему остается, это имитировать амбиции, кусать локти и сидеть тише воды, надеясь, что он не будет выдан в Грузию, где все, что его ждет, — это заслуженный тюремный срок", - резюмировала она.