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РИА Новости

Канделаки прокомментировала планы Саакашвили вернуться в Грузию

18:00 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки предсказала Михаила Саакашвили тюремный срок в случае возвращения в Грузию.
Накануне бывший грузинский президент заявил, что намерен вернуться на родину в ближайшее время для "восстановления государственности страны".
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"Степень невменяемости этого заявления определяется тем, что его автором является человек, который использовал произвол для установления диктатуры и больше всех сделал для того, чтобы Грузия вообще перестала существовать", - написала Канделаки в Telegram.
При этом она назвала Саакашвили выживающим из ума человеком и обратила внимание, что его заявление прозвучало в эфире нового грузинского телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал", - Прим. ред.). Руководителем канала является Ника Гварамия, которого Канделаки назвала соавтором провокации против президента Владимира Путина на "Рустави-2".
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Телеведущая подчеркнула, что Саакашвили не сможет вернуться в политику ни на Украине, ни в Грузии.
"Единственное, что ему остается, это имитировать амбиции, кусать локти и сидеть тише воды, надеясь, что он не будет выдан в Грузию, где все, что его ждет, — это заслуженный тюремный срок", - резюмировала она.
Гварамия уволили с "Рустави 2" после того, как телекомпания перешла во владение бизнесмена Кибара Халваши. В начале июля бывший ведущий телеканала Георгий Габуния в авторской передаче нецензурно оскорбил Путина.
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Георгий ГабунияТина КанделакиРустави 2Кибар ХалвашиМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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