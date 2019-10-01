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РИА Новости
Культура

"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"

18:35 01.10.2019 (обновлено: 18:40 01.10.2019)
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© Фото : предоставлено театром "Современник"Сцена из спектакля "Три товарища"
Сцена из спектакля Три товарища
© Фото : предоставлено театром "Современник"
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Московский театр "Современник" открывает 64-й сезон легендарным спектаклем "Три товарища", который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей, сообщила на сборе труппы художественный руководитель театра Галина Волчек.
"Я рада, я очень рада видеть вас всех, я вас всех люблю. Самое главное, что мы вместе. Главное, чтобы мы держали друг друга за руки, и когда мы вместе, это стена, которую невозможно прошибить", - сказала Волчек.
Она также призвала коллег не расстраиваться из-за "слухов, что она болеет" (в июне сообщалось, что Волчек проходила плановое обследование, связанное с дыхательной системой). "Повторю, что самое главное, что мы вместе. И только тогда с вашей помощью у нас все будет хорошо. Я хочу вас заверить, что я буду стараться быть с вами и не закрою свой кабинет. Я на вас очень рассчитываю, надеюсь, что вы сумеете сохранить то, что мы уже сделали и создали", - сказала художественный руководитель.
В первой половине сезона начнутся репетиции трех новых спектаклей. Режиссер Евгений Арье поставит спектакль "Папа" по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера, которого называют одним из наиболее значительных литературных талантов Франции. Вместе с режиссером над постановкой будет работать сценограф Николай Симонов. В главных ролях выступят Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. Премьера запланирована на вторую половину 2020 года.
Студент выпускного курса режиссерского курса ГИТИСа Андрей Маник будет ставить на Другой сцене театра пьесу израильского драматурга Ханоха Левина "Крум". Спектакль " Иностранка" по прозе Сергея Довлатова выпустит молодой режиссер Айдар Заббаров, чья работа по прозе Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов" с успехом идет на Другой сцене театра. Премьера планируется на март 2020 года.
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Также ведутся переговоры с рядом режиссеров о постановках во второй половине сезона.
Уже в ноябре "Современник" отправится на гастроли в Узбекистан, которые проводит вместе со своим генеральным партнером Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". В Ташкенте на сценах театра им. Навои и Молодежного театра будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат".
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КультураТеатрНовости культурыЕвгений ВодолазкинГалина ВолчекГИТИССергей Довлатов
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