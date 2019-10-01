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РИА Новости

Помпео осудил вызов дипломатов в конгресс для показаний о звонке Трампа

17:54 01.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© POOL
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал попыткой угрозы запрос комитета по иностранным делам палаты представителей, вызвавшего дипломатов для дачи показаний по звонку президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
"Я обеспокоен аспектами запроса комитета, которые можно понять только как попытку угрозы, преследования и некорректного обращения с выдающимися профессионалами государственного департамента, включая нескольких карьерных сотрудников дипломатической службы", - написал он во вторник в своем Twitter.
Ранее СМИ писали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Подконтрольные демократам комитеты проводят расследования, вызывая повестками в конгресс представителей администрации или требуя у них документы. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат.
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Майк ПомпеоДональд ТрампКонгресс СШАВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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