Помпео осудил вызов дипломатов в конгресс для показаний о звонке Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал попыткой угрозы запрос комитета по иностранным делам палаты представителей, вызвавшего дипломатов для дачи показаний по звонку президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

"Я обеспокоен аспектами запроса комитета, которые можно понять только как попытку угрозы, преследования и некорректного обращения с выдающимися профессионалами государственного департамента, включая нескольких карьерных сотрудников дипломатической службы", - написал он во вторник в своем Twitter

Ранее СМИ писали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.