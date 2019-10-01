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РИА Новости

В Ставрополе проверят видео со скорой, якобы бросившей инвалида на лавочке

17:46 01.10.2019 (обновлено: 17:48 01.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Полиция в Ставрополе проверяет информацию о том, что сотрудник скорой помощи якобы оставил на лавочке пенсионера после инсульта, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник скорой волоком тащит мужчину и усаживает на скамейку, а рядом кладет мешок с его вещами. По информации из соцсетей, мужчиной оказался 62-летний инвалид, перенесший инсульт, его привезли по чужому адресу.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказали в главке.
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ГУ МВД по Ставропольскому краюСтавропольПроисшествия
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