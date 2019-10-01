В Ставрополе проверят видео со скорой, якобы бросившей инвалида на лавочке

ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Полиция в Ставрополе проверяет информацию о том, что сотрудник скорой помощи якобы оставил на лавочке пенсионера после инсульта, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник скорой волоком тащит мужчину и усаживает на скамейку, а рядом кладет мешок с его вещами. По информации из соцсетей, мужчиной оказался 62-летний инвалид, перенесший инсульт, его привезли по чужому адресу.