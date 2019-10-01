Татьяну Гигель переизбрали сенатором от республики Алтай

БАРНАУЛ, 1 окт – РИА Новости. Депутаты Госсобрания республики Алтай избрали Татьяну Гигель на пост члена Совета Федерации от законодательной власти региона, сообщил РИА Новости представитель Госсобрания.
По словам собеседника агентства, кандидатуру, предложенную спикером республиканского парламента Владимиром Тюлентиным, поддержали 24 из 40 присутствующих депутатов.
"На основании результатов тайного голосования представителей от Госсобрания счетная комиссия решила считать наделенной полномочиями члена Совета Федерации Гигель Татьяну", - сказали в ведомстве.
На должность сенатора также претендовали бывший председатель реготделения партии "Родина" Мария Демина, выдвинутая КПРФ, а также депутат прошлого созыва Аскар Тулеаев.
Гигель с 2014 года по 2019 год являлась сенатором от Эл Курултая шестого созыва, входила в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была председателем экспертно-консультационного совета по лесному комплексу при комитете в Совете Федерации.