Татьяну Гигель переизбрали сенатором от республики Алтай

На должность сенатора также претендовали бывший председатель реготделения партии "Родина" Мария Демина, выдвинутая КПРФ, а также депутат прошлого созыва Аскар Тулеаев.

Гигель с 2014 года по 2019 год являлась сенатором от Эл Курултая шестого созыва, входила в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была председателем экспертно-консультационного совета по лесному комплексу при комитете в Совете Федерации.