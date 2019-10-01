Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T17:37Z
https://ria.ru/20191001/1559327060.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155932/69/1559326947_0:176:1441:987_1036x0_80_0_0_8cedc5425205b80099e1adf9c6199188.jpg
РИА Новости

Татьяну Гигель переизбрали сенатором от республики Алтай

17:37 01.10.2019
139
© Фото : Совет ФедерацииТатьяна Гигель
Татьяна Гигель
© Фото : Совет Федерации
Татьяна Гигель. Архивное фото
БАРНАУЛ, 1 окт – РИА Новости. Депутаты Госсобрания республики Алтай избрали Татьяну Гигель на пост члена Совета Федерации от законодательной власти региона, сообщил РИА Новости представитель Госсобрания.
По словам собеседника агентства, кандидатуру, предложенную спикером республиканского парламента Владимиром Тюлентиным, поддержали 24 из 40 присутствующих депутатов.
"На основании результатов тайного голосования представителей от Госсобрания счетная комиссия решила считать наделенной полномочиями члена Совета Федерации Гигель Татьяну", - сказали в ведомстве.
На должность сенатора также претендовали бывший председатель реготделения партии "Родина" Мария Демина, выдвинутая КПРФ, а также депутат прошлого созыва Аскар Тулеаев.
Гигель с 2014 года по 2019 год являлась сенатором от Эл Курултая шестого созыва, входила в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была председателем экспертно-консультационного совета по лесному комплексу при комитете в Совете Федерации.
100004
Обсудить 1
Татьяна ГигельБарнаулПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Путин отметил важность миссии фестиваля документального кино "Россия"
РИА
Новости
Компас на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево
Минпромторг предложил создать "Корпорацию морского приборостроения"
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Безос возглавил список богатейших людей Америки
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. 1 октября 2019
Путин внес на ратификацию договор с Намибией о помощи по уголовным делам
Лента
новостей
Минск
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз по росту мировой торговли
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев поручил утвердить перечень зарубежных выставок с участием России
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Олег Хорохордин
Олег Хорохордин официально вступил в должность губернатора республики Алтай
Александр Данилюк
Данилюк назвал причину ухода из СНБО Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
18:00В Италии олень забрел в магазин одежды
18:00Канделаки прокомментировала планы Саакашвили вернуться в Грузию
18:00Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
17:54Помпео осудил вызов дипломатов в конгресс для показаний о звонке Трампа
17:52СМИ: в Багдаде 40 человек ранены в столкновениях демонстрантов с силовиками
17:46В Ставрополе проверят видео со скорой, якобы бросившей инвалида на лавочке
Лента новостейМолния