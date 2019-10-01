В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит во вторник в Минске, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter

На предыдущем заседании контактной группы в Минске представители Киева сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющий порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. При этом в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Киев на встрече контактной группы в Минске во вторник прояснит, трансформировалась ли его позиция по урегулированию в Донбассе.