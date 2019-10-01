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РИА Новости

В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

17:37 01.10.2019 (обновлено: 17:47 01.10.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит во вторник в Минске, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.
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На предыдущем заседании контактной группы в Минске представители Киева сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющий порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. При этом в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Киев на встрече контактной группы в Минске во вторник прояснит, трансформировалась ли его позиция по урегулированию в Донбассе.
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Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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ОБСЕДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерДмитрий ПесковМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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