Проект "Старшее поколение" в Татарстане: первые шаги

Декада пожилого человека, приуроченная к Международному дню пожилого человека, стартовала во вторник в Татарстане, как и по всей России. Людям преклонного возраста стараются уделять больше внимания, помочь решить насущные проблемы, сделать их жизнь легче и приятнее. На совершенствование системы социальных и медицинских услуг людям старшего поколения, повышение их качества жизни и благополучия направлен одноименный федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", реализация которого началась в этом году. О том, какие первые шаги в этом направлении сделаны в Татарстане, РИА Новости рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова:

- Эльмира Амировна, сколько сегодня в Татарстане пенсионеров, свойственны ли республике общие тенденции роста числа людей пожилого возраста?

- Да, демографическая ситуация в Татарстане, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется тенденцией увеличения числа пожилых людей и их доли в общей численности населения. Сегодня в структуре населения республики 25% - это лица старше трудоспособного возраста, у нас их 987 тысяч. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности – 26,3%, в городской местности он составляет 22,3%. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 1%. И мы должны ответить на вызов времени, когда по прогнозам к 2030 году у нас 30% населения, практически каждый третий житель, будут старше трудоспособного возраста.

Соответственно, встают совершенно новые задачи и перед системой социальной защиты в части оказания социальных услуг, и перед системой здравоохранения. Поэтому был разработан один из ключевых нацпроектов "Демография", в котором значительное место занимает федеральный проект "Старшее поколение".

- Каковы основные направления этого проекта?

- Центральное место в проекте "Старшее поколение" уделено созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Мы видим, что 80% лиц старшего возраста страдают хроническими заболеваниями. Причём бывает, что у человека одновременно 4-5 хронических заболеваний, на которые накладываются и когнитивные изменения, связанные с возрастом, и астенический синдром. Поэтому не случайно в этом году Минтруд России включил Татарстан в число 12 пилотных регионов по отработке подходов по созданию системы долговременного ухода.

На эти цели республике выделено в этом году более 28 миллионов рублей, из которых 26 миллионов направляются на развитие службы сиделок и два миллиона – на обучение сотрудников учреждений соцобслуживания. Внедрение системы долговременного ухода будет осуществляться в три этапа. В этом году мы начали проект в семи районах республики, где уже есть гериатрические кабинеты, врачи-гериатры, специалисты социальных служб, обладающие необходимыми навыками, развита сеть наших учреждений. В 2020 году в пилот войдут ещё 13 районов, а в 2021 году он будет реализован во всех 45 муниципальных образованиях республики.

Мы уже провели оценку статуса наших пожилых людей, совместно с Минздравом республики разработали всю нормативную базу, описали признаки, по которым пожилого человека можно отнести к одной из шести групп ухода. Есть, например, пожилые люди, которые могут передвигаться и обслуживать себя, но только в пределах своего помещения, выход в аптеку, в больницу, за продуктами для них уже затруднён, а есть те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе. Сегодня совместно с учреждениями здравоохранения мы протипизировали 4,9 тысячи пожилых жителей республики, из них порядка 26% имеют значительное снижение способности к самообслуживанию и снижение способности к передвижению, полную утрату способности к самообслуживанию – 14%.

Создание службы сиделок сегодня очень востребовано. До сих пор мы этим не занимались, специалистами наших учреждений оказывались социальные услуги на дому – приготовить еду, сходить в магазин, помочь убраться, постирать, но в службу сиделок государство не заходило. Но в связи с изменением в структуре населения, увеличением доли пожилых людей сегодня мы видим себя и в этой сфере. Поэтому мы сейчас достаточно активно работаем по привлечению негосударственного сектора с тем, чтобы сформировался реестр негосударственных поставщиков услуг сиделок, а, кроме того, обучаем навыкам ухода и своих социальных работников. Полагаем, что концу года для 119 граждан, которые нуждаются в услугах сиделок, мы их обучим. На сегодня сиделки обслуживают 60 человек.

Также мы развиваем так называемые школы ухода, где обучаем людей ухаживать за нуждающимися в помощи их пожилыми родственниками.

- Идут ли в эту сферу поставщики услуг?

- Наши партнёры из негосударственного сектора сегодня ведут подготовку к включению в наш реестр поставщиков услуг. Им нужно создать базу, подготовить кадры, получить соответствующие лицензии, войти в реестр и получить от нас государственное задание на предоставление услуг сиделок. При этом государство будет оплачивать определенный стандарт услуг. Всех, кто войдёт в реестр поставщиков, кто получит бюджетное финансирование и будет оказывать такие услуги, мы будем строго контролировать.

- В рамках проекта "Старшее поколение" этой осенью Татарстан начал доставлять сельских пенсионеров старше 65 лет в медицинские центры на обследование на специальных машинах…

- Да, это тоже большая часть проекта. Долголетие должно быть здоровым, соответственно необходима профилактика. Благодаря участию Татарстана в нацпроекте на средства федерального бюджета были приобретены 43 автомобиля, и со 2 сентября мы начали эту работу – осуществляем перевозку сельских жителей старше 65 лет для прохождения диспансеризации. Мы расписали все графики до конца года – люди знают, в какой день они поедут на медосмотр.

Каждый из автомобилей вмещает пять человек, в том числе, одно место предназначено для колясочника. Специальная версия автомобиля оснащена аппарелью, по которой пассажир сможет заехать в автомобиль вместе с коляской. Работа машин организована по челночной модели: автомобиль доставляет в медучреждение первую группу пожилых, во время прохождения ими медосмотра отправляется за второй партией, а доставив ее, отвозит первую и отправляется за третьей партией.

Мы очень плотно отработали все моменты с муниципальными властями, системой здравоохранения, все прорепетировали, выстроили наиболее оптимальные маршруты. В организациях здравоохранения для этого выделили специалистов, которые целенаправленно занимаются этой категорией жителей. И сегодня люди говорят: мы поняли, что национальный проект дошёл до каждого. Это очень важно. За сентябрь в медицинские учреждения уже перевезены 9089 человек.

- Предусмотрено ли проектом строительство в Татарстане новых социальных учреждений?

- Предполагается строительство нового психоневрологического корпуса на 97 мест в селе Новое Чурилино Арского муниципального района. Общий объем финансирования – 91,2 миллиона рублей, из которых 25,1 миллиона рублей направит бюджет Татарстана, 66,1 миллиона рублей – федеральный бюджет.

Сегодня у нас есть определённая очередность на места в учреждениях этого типа, она в пределах 30 человек. Для того, чтобы снять эту проблему, мы вышли с инициативой о строительстве нового современного жилого корпуса для людей с тяжелыми заболеваниями.

Это будет уже не просто интернат коридорного типа, в жилых зонах будут отдельные комнаты, дополнительные комнаты отдыха, помещения для приготовления и приема пищи. Здесь можно будет проводить занятия по социально-педагогической реабилитации, психологической разгрузке, научить проживающих в интернате людей навыкам самостоятельного ухода за собой.

- Новый термин последних лет – предпенсионеры. Как в республике ведётся работа в этом направлении?

- Обучение людей предпенсионного возраста – это тоже часть проекта "Старшее поколение". Финансирование на данные цели в этом году составит более 92 миллионов рублей.

Предпенсионеры – это мужчины с 1959 по 1963 годы рождения и женщины - с 1964 по 1968 годы рождения. Обучаться могут как работающие предпенсионеры, так и те, кто находится на рынке труда, не работает. В настоящее время в республике насчитывается 126 тысяч работающих граждан предпенсионного возраста.

Вопросами обучения работающих предпенсионеров часто занимается сам работодатель. Он подаёт нам заявку, что хочет получить субсидию на эти цели и обучить необходимым квалификациям своих предпенсионеров в том образовательном учреждении, где ему необходимо. Мы здесь не диктуем условий, это определяет сам работодатель, исходя из необходимости производственного процесса. Условий есть только два: у предприятия не должно быть никаких долгов перед бюджетом, а образовательная организация, где планируется обучение, должна иметь соответствующую лицензию.

В эту программу работодатели очень активно заявились – уже 277 работодателей. Практически все средства мы законтрактовали, и сегодня уже началось обучение. По состоянию на 26 сентября к обучению приступили более трех тысяч человек. Прошли обучение свыше 1,7 тысячи человек, все они сохранили занятость.

Также люди предпенсионного возраста – как работающие, так и неработающие, могут получить дополнительное профессиональное образование по своему желанию через центр занятости по месту жительства по тем специальностям, которые востребованы на рынке труда. В настоящее время обучается уже 471 человек, самостоятельно обратившихся в центры занятости.

- Каков общий объём финансирования проекта "Старшее поколение" в Татарстане?

- Только в этом году по линии нашего министерства на него предусмотрено более 247,5 миллиона рублей, в том числе из бюджета РФ – 230,5 миллиона рублей, более 17 миллионов рублей – из бюджета Татарстана.