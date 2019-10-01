Минпромторг предложил создать "Корпорацию морского приборостроения"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает создать "Корпорацию морского приборостроения", что, по мнению ведомства, позволит повысить эффективность управления деятельностью компаний, которые войдут в периметр новой корпорации, следует из материалов министерства.

"Принять предложение правительства Российской Федерации ‎об учреждении Российской Федерацией в 6-месячный срок акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" ‎(г. Санкт-Петербург), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал 100 процентов акций минус 1 акция акционерных обществ согласно приложению и денежных средств в размере 100 миллионов рублей", - говорится в проекте указа президента РФ.

Ведомство уточняет, что был проанализирован опыт Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую в настоящее время входит более 20 судоремонтных и судостроительных предприятий, а также 11 проектно-конструкторских бюро, который показал, что концентрации организаций судостроительной промышленности имеет положительный эффект и обеспечивает эффективность управления их деятельностью.

Предполагается включение в периметр новой корпорации четырех компаний: концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" (Санкт-Петербург), концерн "Океанприбор" (Санкт-Петербург), концерн "Моринформсистема-Агат" (Москва), концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (Санкт-Петербург).

"Концерны характеризуются высоким уровнем консолидации акционерного капитала и, соответственно, практически отсутствуют препятствия для реализации любых решений по реструктуризации и оптимизации активов и корпоративной структуры", - акцентирует Минпромторг РФ. Создание корпорации позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций и увеличению конкурентоспособности концернов, добавляется в материалах.