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РИА Новости

Минпромторг предложил создать "Корпорацию морского приборостроения"

17:28 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомпас на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево"
Компас на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Компас на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает создать "Корпорацию морского приборостроения", что, по мнению ведомства, позволит повысить эффективность управления деятельностью компаний, которые войдут в периметр новой корпорации, следует из материалов министерства.
"Принять предложение правительства Российской Федерации ‎об учреждении Российской Федерацией в 6-месячный срок акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" ‎(г. Санкт-Петербург), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его уставный капитал 100 процентов акций минус 1 акция акционерных обществ согласно приложению и денежных средств в размере 100 миллионов рублей", - говорится в проекте указа президента РФ.
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Ведомство уточняет, что был проанализирован опыт Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую в настоящее время входит более 20 судоремонтных и судостроительных предприятий, а также 11 проектно-конструкторских бюро, который показал, что концентрации организаций судостроительной промышленности имеет положительный эффект и обеспечивает эффективность управления их деятельностью.
Предполагается включение в периметр новой корпорации четырех компаний: концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" (Санкт-Петербург), концерн "Океанприбор" (Санкт-Петербург), концерн "Моринформсистема-Агат" (Москва), концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (Санкт-Петербург).
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"Концерны характеризуются высоким уровнем консолидации акционерного капитала и, соответственно, практически отсутствуют препятствия для реализации любых решений по реструктуризации и оптимизации активов и корпоративной структуры", - акцентирует Минпромторг РФ. Создание корпорации позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций и увеличению конкурентоспособности концернов, добавляется в материалах.
Минпромторг также отмечает, что создание корпорации обусловлено спецификой судостроительной промышленности - номенклатура элементной базы состоит из более 50 тысяч наименований, цикл смены элементной базы составляет около 3 лет, цикл изготовления продукции длителен, а основная продукция по требованиям заказчиков находится в состоянии постоянной модернизации и доработки. Общественное обсуждение проекта пройдет 1 - 15 октября, антикоррупционная экспертиза - 1-7 октября.
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Моринформсистема-АгатМинистерство промышленности и торговли РФЭкономика
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