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РИА Новости

ФТС России запустила тестирование электронного tax free

17:28 01.10.2019 (обновлено: 17:32 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоКонтрольно-пропускной пункт "Джанкой" на границе России и Украины
Контрольно-пропускной пункт Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 октября запустила тестирование оформления чеков tax free в электронном виде, сообщил РИА Новости представитель службы.
"1 октября 2019 года таможенные органы приступили к тестированию в своей части технологии оформления чеков tax free в электронном виде", - сообщили в ведомстве.
Так, при обращении физического лица в таможенный орган для оформления tax free отметка будет проставляться как на бумажном носителе чека, так и в электронном виде в рамках тестирования программных систем таможенных органов, добавили в ФТС.
"Для этого в специализированном программном средстве будет производиться проверка наличия в системе таможенных органов информации о выдаче соответствующего чека tax free. При наличии такой информации, а также при соответствии имеющихся в программном средстве сведений о вывозимых физическим лицом товаров факт их вывоза с территории России за пределы ЕАЭС будет фиксироваться в электронном виде", - отметили в службе.
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При этом на сегодняшний день возмещение НДС осуществляется с использованием чеков tax free на бумажном носителе до завершения тестирования программных средств, включая информационный обмен с ФНС России.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов.
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