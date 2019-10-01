ФТС России запустила тестирование электронного tax free

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 октября запустила тестирование оформления чеков tax free в электронном виде, сообщил РИА Новости представитель службы.

"1 октября 2019 года таможенные органы приступили к тестированию в своей части технологии оформления чеков tax free в электронном виде", - сообщили в ведомстве.

Так, при обращении физического лица в таможенный орган для оформления tax free отметка будет проставляться как на бумажном носителе чека, так и в электронном виде в рамках тестирования программных систем таможенных органов, добавили в ФТС.

"Для этого в специализированном программном средстве будет производиться проверка наличия в системе таможенных органов информации о выдаче соответствующего чека tax free. При наличии такой информации, а также при соответствии имеющихся в программном средстве сведений о вывозимых физическим лицом товаров факт их вывоза с территории России за пределы ЕАЭС будет фиксироваться в электронном виде", - отметили в службе.

При этом на сегодняшний день возмещение НДС осуществляется с использованием чеков tax free на бумажном носителе до завершения тестирования программных средств, включая информационный обмен с ФНС России.