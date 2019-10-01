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РИА Новости

Перепись населения обойдется российскому бюджету в 33 миллиарда рублей

17:24 01.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Общая стоимость Всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей, рассказал глава Росстата Павел Малков.
"Общий бюджет Всероссийской переписи населения составит около 33 миллиардов рублей. Эта сумма на все годы и мероприятия по подготовке и проведению будущей переписи. Из этой сметы примерно половина составит фонд оплаты труда. Около четверти средств уйдет на IT-инфраструктуру и новые технологии, в том числе использование планшетов, портала "Госуслуги" и разработку аналитической платформы "Население", - сказал Малков.
Он добавил, что перепись запланирована как проект, "который должен ответить на все современные запросы общества".
"Перепись можно будет пройти одним из трех способов: самостоятельно переписаться на портале "Госуслуги", с помощью переписчика или в стационарных переписных пунктах, расположенных, например, в МФЦ", - пояснил глава Росстата.
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Он напомнил, что в ходе предстоящего подсчета данных, впервые переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электронными планшетами и картами. "Все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в нашем ситуационном центре", - добавил Малков.
Глава Росстата уточнил, что при подведении итогов переписи будут использоваться большие массивы данных (big data): сведения переписи, информация, предоставленная мобильными операторами и органами госвласти. Полученная в результате переписи информация, а также данные госорганов и сотовых операторов будут сведены в единую аналитическую платформу "Население".
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