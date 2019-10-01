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РИА Новости

В РЖД изучают эффективность биометрии для идентификации пассажиров

17:06 01.10.2019 (обновлено: 17:31 01.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезентация нового пожарного поезда во Владивостоке
Презентация нового пожарного поезда во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РЖД в течение полугода изучат эффективность использования систем биометрии для идентификации пассажиров, сообщил журналистам директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.
Директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин в интервью газете "Коммерсант" в сентябре сообщал, что ЦБ и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах.
"Начали обсуждать (перспективы использования биометрии - ред.). Надо смотреть на эффективность. С одной стороны, надо увязывать с требованием закона о транспортной безопасности и так далее, если мы говорим об идентификации пассажира на входе на вокзал, на платформу, на поезд, с одной стороны. С другой стороны, надо посмотреть, насколько это будет эффективно для самого человека, удобно", - сказал Чаркин во вторник в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура России".
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Насчёт эффективности, он пояснил, что сканирование лица занимает определенное время. "Нужно проверить и протестировать, насколько это будет удобней, чем либо проход по паспорту, как сейчас, либо какие-то другие средства идентификации. Будем тестировать разные решения и увязывать с нормативкой", - пояснил Чаркин.
Он отметил, что потенциал биометрии изучается не только для работы с клиентом, но и для операций внутри организации, поскольку вопрос идентификации стоит, когда идёт речь о проведении транзакции или проходе в помещение.
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"Все эти вещи мы тоже будем оценивать с точки зрения биометрии. Мы совместно с ЦБ эту деятельность инициировали, есть контакты с Гознаком по этому поводу. Мы открыты к любым в этом плане предложениям. Наиболее конкретно начали прорабатывать с ЦБ. Вопрос в нормативном регулировании и эффективности. Просто ради моды делать биометрию, мы ради моды ничего не делаем", - отметил директор по информтехнологиям РЖД. "Я думаю, в течение полугода", - ответил он на вопрос, когда будет понятно, насколько эффективно использование биометрии для РЖД.
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