В РЖД изучают эффективность биометрии для идентификации пассажиров

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. РЖД в течение полугода изучат эффективность использования систем биометрии для идентификации пассажиров, сообщил журналистам директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин.

Директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин в интервью газете "Коммерсант" в сентябре сообщал, что ЦБ и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах.

"Начали обсуждать (перспективы использования биометрии - ред.). Надо смотреть на эффективность. С одной стороны, надо увязывать с требованием закона о транспортной безопасности и так далее, если мы говорим об идентификации пассажира на входе на вокзал, на платформу, на поезд, с одной стороны. С другой стороны, надо посмотреть, насколько это будет эффективно для самого человека, удобно", - сказал Чаркин во вторник в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура России".

Насчёт эффективности, он пояснил, что сканирование лица занимает определенное время. "Нужно проверить и протестировать, насколько это будет удобней, чем либо проход по паспорту, как сейчас, либо какие-то другие средства идентификации. Будем тестировать разные решения и увязывать с нормативкой", - пояснил Чаркин.

Он отметил, что потенциал биометрии изучается не только для работы с клиентом, но и для операций внутри организации, поскольку вопрос идентификации стоит, когда идёт речь о проведении транзакции или проходе в помещение.