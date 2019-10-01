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РИА Новости

ЕК допустила возможность остановки работы апелляционного органа ВТО

17:00 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 окт - РИА Новости, Мария Князева. Возможность прекращения работы апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) в середине декабря существует, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Накануне сообщалось, что США вновь заблокировали процесс выбора новых членов апелляционного органа.
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"Есть возможность, что апелляционный орган перестанет работать в середине декабря", - сказала Мальмстрем на пресс-конференции.
"Мы продолжим смотреть, как мы можем разрешить этот вопрос, и мы призываем США участвовать в этом", - добавила она.
Процесс отбора новых членов апелляционного органа ВТО остается заблокированным уже более двух лет. Накануне в ходе заседания комитета ВТО по разрешению споров Соединенные Штаты вновь не поддержали предложение 116 членов организации, призывающее начать процесс отбора судей. Количество стран ВТО, присоединяющихся к этому предложению, растет, последним был Таиланд. В целом же предложение поддерживают порядка 70% участников организации, сообщал осведомленный источник.
Соединенные Штаты считают, по информации источника, что определенные проблемы в работе апелляционного органа, о которых они заявляли прежде, пока так и не решены. Ранее США выражали обеспокоенность по поводу, в частности, игнорирования дедлайнов в работе этого органа и разрешения членам этой структуры принимать решения относительно апелляций даже после истечения срока их полномочий.
В апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
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