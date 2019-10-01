Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.

Выступая на пресс-конференции, Винник отметил, что Киев считает полуостров своей территорией, однако выступающих там украинских артистов называют предателями.

"Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть.<…> Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?" — цитирует его " Обозреватель ".

При этом певец заявил, что считает Крым "своим" и Киеву следует "продолжить борьбу" за полуостров.

Ранее Винника внесли в базу сайта "Миротворец" за участие в проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными артистами. По словам певца, флешмоб был направлен на призыв к миру и единству всех стран.

На прошлой неделе Винник отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Тогда он выразил мнение, что утверждения его соотечественников об "украинском" полуострове "ничего не решают".