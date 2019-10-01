Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
Выступая на пресс-конференции, Винник отметил, что Киев считает полуостров своей территорией, однако выступающих там украинских артистов называют предателями.
"Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть.<…> Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?" — цитирует его "Обозреватель".
При этом певец заявил, что считает Крым "своим" и Киеву следует "продолжить борьбу" за полуостров.
Ранее Винника внесли в базу сайта "Миротворец" за участие в проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными артистами. По словам певца, флешмоб был направлен на призыв к миру и единству всех стран.
На прошлой неделе Винник отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Тогда он выразил мнение, что утверждения его соотечественников об "украинском" полуострове "ничего не решают".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".