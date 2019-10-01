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РИА Новости

Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма

16:55 01.10.2019 (обновлено: 17:02 01.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих / Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих /
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
Выступая на пресс-конференции, Винник отметил, что Киев считает полуостров своей территорией, однако выступающих там украинских артистов называют предателями.
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"Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть.<…> Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права?" — цитирует его "Обозреватель".
При этом певец заявил, что считает Крым "своим" и Киеву следует "продолжить борьбу" за полуостров.
Ранее Винника внесли в базу сайта "Миротворец" за участие в проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными артистами. По словам певца, флешмоб был направлен на призыв к миру и единству всех стран.
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На прошлой неделе Винник отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Тогда он выразил мнение, что утверждения его соотечественников об "украинском" полуострове "ничего не решают".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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