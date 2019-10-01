Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан

КАЛИНИНГРАД, 1 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Отряд кораблей в составе сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" убыл в дальний поход в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году. На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота", - сказал Мартов.