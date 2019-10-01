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РИА Новости

Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан

16:54 01.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 окт - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Отряд кораблей в составе сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" убыл в дальний поход в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году. На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота", - сказал Мартов.
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Он отметил, что во время похода отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в морской части российско-индийского учения "Индра-2019", которая пройдет с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
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Роман МартовИндийский океанБалтийский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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