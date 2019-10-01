Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами. <...> То, что полагается говорить нам, должны сказать мы сами. Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать", — сказал Гахария, комментируя встречу глав МИД Грузии и России на полях Генассамблеи ООН.

Глава правительства подчеркнул, что, в частности, приветствует возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией, поскольку такой шаг поможет "туризму, а также тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности".

Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его грузинского коллеги Давида Залкалиани состоялись на прошлой неделе в Нью-Йорке при содействии Швейцарии.

По итогам беседы в грузинском МИД заявили, что на встрече грузинская сторона подняла "вопрос деоккупации" территорий Грузии.

Отношения Москвы и Тбилиси

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как та в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Сейчас диалог между двумя странами поддерживается исключительно в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Кроме того, в июне этого года Тбилиси захлестнули акции протеста: митингующие выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители.

На фоне этих событий Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с республикой.