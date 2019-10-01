ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Подписание состоялось в присутствии лидеров стран ЕАЭС, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.
Как в середине сентября заявляла министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, ЗСТ с Сингапуром будет иметь сложную форму и касаться не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. "В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений. Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений - единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях", - объясняла она.
По ее словам, основной целью соглашений является упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.
Также было подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Члены ЕАЭС - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В данный момент идут переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) союза с Египтом, Израилем, Индией, Сербией. С Ираном в мае 2018 года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. Что касается АТР, то полноценное соглашение о ЗСТ действует с Вьетнамом - с октября 2016 года.