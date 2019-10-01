Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур. 1 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур. 1 октября 2019

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписание состоялось в присутствии лидеров стран ЕАЭС, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Как в середине сентября заявляла министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, ЗСТ с Сингапуром будет иметь сложную форму и касаться не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. "В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений. Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений - единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях", - объясняла она.

По ее словам, основной целью соглашений является упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

Также было подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.