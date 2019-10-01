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РИА Новости

Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

16:37 01.10.2019
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© AFP 2019 / Ahmad Al-RubayeГлава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким
Глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
Глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким. Архивное фото
ДАМАСК, 1 окт – РИА Новости. МИД Ирака приостановил работу своего консульства в иранском городе Мешхед после инцидента с избиением его сотрудников, заявил во вторник официальный представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.
"Министр иностранных дел Ирака Мухаммад Али аль-Хаким отдал указания по приостановке работы консульства Ирака в городе Мешхед вследствие нападения на двоих иракских дипломатов", - цитируется ас-Саххаф в заявлении пресс-службы министерства.
Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 30 января 2019
17 июля, 20:36РИА Новости
МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке
Ведомство не приводит подробностей инцидента, однако согласно сообщениям иракских СМИ, он произошел 28 сентября.
По данным агентства Shafaq, иранские службы безопасности "выследили" двоих сотрудников МИД, направленных в консульство в Мешхеде с целью совершить религиозное паломничество, а затем "избили их и заключили под стражу". Некоторые иракские СМИ сообщают, что дипломатов также оскорбляли.
Глава комитета по внешним связям иракского парламента Ширко Мухаммад заявил агентству Shafaq, что иранские власти должны официально извиниться за нападение на дипломатов.
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МИД ИракаИракИранМешхедВ мире
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