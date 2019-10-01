Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

ДАМАСК, 1 окт – РИА Новости. МИД Ирака приостановил работу своего консульства в иранском городе Мешхед после инцидента с избиением его сотрудников, заявил во вторник официальный представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.

"Министр иностранных дел Ирака Мухаммад Али аль-Хаким отдал указания по приостановке работы консульства Ирака в городе Мешхед вследствие нападения на двоих иракских дипломатов", - цитируется ас-Саххаф в заявлении пресс-службы министерства.

Ведомство не приводит подробностей инцидента, однако согласно сообщениям иракских СМИ, он произошел 28 сентября.

По данным агентства Shafaq , иранские службы безопасности "выследили" двоих сотрудников МИД, направленных в консульство в Мешхеде с целью совершить религиозное паломничество, а затем "избили их и заключили под стражу". Некоторые иракские СМИ сообщают, что дипломатов также оскорбляли.