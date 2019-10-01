Джордж Мартин заявил, что у "Игры престолов" могло быть еще пять сезонов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин — автор цикла "Песнь Льда и Пламени", на основе которого сняли сериал "Игра престолов" заявил, что у шоу могло быть еще пять сезонов, если бы не разногласия с продюсерами, сообщает news.com.au.
"Иногда творческие взгляды могут не совпадать, что приводит к большому количеству конфликтов. Последняя серия была не совсем верной. Если бы продюсеры прислушались ко мне, то у шоу могло быть еще пять сезонов", — прокомментировал он.
Автор также объяснил, что вынужден был пойти на такой компромисс и пожертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей.
"На разногласия также влияет студия. Они преследуют свои цели, которые не имеют ничего общего с первоначальной историей", — добавил писатель.
По мнению журналистов издания, комментарий Мартина найдет отклик у фанатов, которые были недовольны финалом последнего сезона, особенно, когда продюсеры "убили" их любимого персонажа Дейнерис Таргариен.
Тем не менее, это не помешало "Игре престолов" взять несколько премий "Эмми" в этом году, включая награду в номинации "Лучший драматический сериал".
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