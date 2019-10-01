Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:41Z
https://ria.ru/20191001/1559323005.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150045/48/1500454816_0:138:3072:1866_1036x0_80_0_0_56551b5d150facab2981aafa5d6ed4f7.jpg
РИА Новости
Культура

Джордж Мартин заявил, что у "Игры престолов" могло быть еще пять сезонов

16:41 01.10.2019
1091
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин — автор цикла "Песнь Льда и Пламени", на основе которого сняли сериал "Игра престолов" заявил, что у шоу могло быть еще пять сезонов, если бы не разногласия с продюсерами, сообщает news.com.au.

"Иногда творческие взгляды могут не совпадать, что приводит к большому количеству конфликтов. Последняя серия была не совсем верной. Если бы продюсеры прислушались ко мне, то у шоу могло быть еще пять сезонов", — прокомментировал он.

Автор также объяснил, что вынужден был пойти на такой компромисс и пожертвовать несколькими сюжетными линиями персонажей.

"На разногласия также влияет студия. Они преследуют свои цели, которые не имеют ничего общего с первоначальной историей", — добавил писатель.

По мнению журналистов издания, комментарий Мартина найдет отклик у фанатов, которые были недовольны финалом последнего сезона, особенно, когда продюсеры "убили" их любимого персонажа Дейнерис Таргариен.
Тем не менее, это не помешало "Игре престолов" взять несколько премий "Эмми" в этом году, включая награду в номинации "Лучший драматический сериал".
Тейлор Свифт и Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен в сериале Игра престолов
20 сентября, 00:23Культура
Тейлор Свифт сказала, с кем из "Игры престолов" себя ассоциирует
921203
КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
Рекомендуем
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
18:00В Италии олень забрел в магазин одежды
18:00Канделаки прокомментировала планы Саакашвили вернуться в Грузию
18:00Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
17:54Помпео осудил вызов дипломатов в конгресс для показаний о звонке Трампа
17:52СМИ: в Багдаде 40 человек ранены в столкновениях демонстрантов с силовиками
Лента новостейМолния