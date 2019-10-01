Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований изъяло в офисе президента копии секретных документов об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и введении военного положения, по ним назначены экспертизы, заявил директор ведомства Роман Труба.

Ранее Государственное бюро расследований Украины добилось разрешения суда на изъятие из офиса президента копий секретных документов о планировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и офисе президента.

Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.