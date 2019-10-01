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РИА Новости

Макрон сообщил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым

16:16 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым, освобожденным в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной.
"Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен", - сказал Макрон, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге.
Он отметил, что освобождение Сенцова – это "результат продвижения, которым стал обмен племенными несколько недель назад между Украиной и Россией и в ходе которого также были освобождены 24 украинских моряка".
"Другие еще ожидают (освобождения)", - добавил он, отметив необходимость диалога для их освобождения.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
14:41РИА Новости
Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Эммануэль МакронОлег СенцовСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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