Макрон сообщил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым, освобожденным в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной.
"Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен", - сказал Макрон, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге.
Он отметил, что освобождение Сенцова – это "результат продвижения, которым стал обмен племенными несколько недель назад между Украиной и Россией и в ходе которого также были освобождены 24 украинских моряка".
"Другие еще ожидают (освобождения)", - добавил он, отметив необходимость диалога для их освобождения.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.