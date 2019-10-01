Макрон сообщил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым, освобожденным в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной.

"Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен", - сказал Макрон, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге.

Он отметил, что освобождение Сенцова – это "результат продвижения, которым стал обмен племенными несколько недель назад между Украиной и Россией и в ходе которого также были освобождены 24 украинских моряка".

"Другие еще ожидают (освобождения)", - добавил он, отметив необходимость диалога для их освобождения.