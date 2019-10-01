Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
"Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались", — написал политик.
На заседании ПАСЕ президент Франции заявил, что российский народ признает европейский гуманизм, а также участвовал в его создании. Кроме того, Макрон отметил, что география, история и культура России — "в основе своей европейские". Именно поэтому он и поддерживает сохранение участия России в Совете Европы.
Ранее представители Украины в ПАСЕ официально отказались от участия в ее работе из-за возвращения России. ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Вчера, 19:50Радио SputnikОдна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.