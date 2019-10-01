Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:36Z
https://ria.ru/20191001/1559322288.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/91/1556379120_0:67:2941:1721_1036x0_80_0_0_be01c45276fbac8db5172856cb2b1f1f.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

16:16 01.10.2019 (обновлено: 16:36 01.10.2019)
22476
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.

"Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались", — написал политик.

На заседании ПАСЕ президент Франции заявил, что российский народ признает европейский гуманизм, а также участвовал в его создании. Кроме того, Макрон отметил, что география, история и культура России — "в основе своей европейские". Именно поэтому он и поддерживает сохранение участия России в Совете Европы.
Ранее представители Украины в ПАСЕ официально отказались от участия в ее работе из-за возвращения России. ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Вчера, 19:50Радио Sputnik
Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
2222325311
Обсудить 10
Эммануэль МакронАлексей ПушковМоскваФранцияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыTwitterУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Здание Совета Европы
В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой назвал выступление Макрона в ПАСЕ неубедительным
Бразильская модель Сюзи Кортес
Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:35"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Писатель Лукьяненко оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"
18:00В Италии олень забрел в магазин одежды
Лента новостейМолния