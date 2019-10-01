Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ? Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.