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РИА Новости

Дочь Цемаха считает, что тот согласится ответить на вопросы Нидерландов

16:16 01.10.2019
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© REUTERS / Serhii NuzhnenkoВладимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Дочь экс-командира одного из "подразделений ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха считает, что ее отцу нечего скрывать и он согласиться на новый допрос по делу о крушении MH17 в Донбассе по запросу голландской стороны.
Во вторник в посольстве Нидерландов в РФ сообщили РИА Новости, что прокуратура королевства обратилась в российскую прокуратуру с просьбой о правовой помощи для допроса Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Цемах был передан России 7 сентября в рамках одновременного с Украиной освобождения осужденных и задержанных лиц. Ранее родственники Цемаха заявляли, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры.
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Как заявила РИА Новости Мария Цемах, ее отцу "скрывать нечего". "Я не думаю, что папа будет отказываться", - сказала она.
При этом Мария Цемах отметила, что с ними относительно допроса еще не связывались. По ее словам, в аэропорту в Киеве перед отправкой в Россию ее отца допрашивали. "Допрашивали все, кто хотел. Там-то были представители следственной группы, он ответил на все вопросы и только тогда его отдали. Не может быть больше к нему вопросов. Я не думаю, что это реально запрашивается. США официально заявили, что он не может быть свидетелем, у него нет никакой информации", - добавила Мария Цемах.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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