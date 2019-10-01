Дочь Цемаха считает, что тот согласится ответить на вопросы Нидерландов

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Дочь экс-командира одного из "подразделений ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха считает, что ее отцу нечего скрывать и он согласиться на новый допрос по делу о крушении MH17 в Донбассе по запросу голландской стороны.

Во вторник в посольстве Нидерландов в РФ сообщили РИА Новости, что прокуратура королевства обратилась в российскую прокуратуру с просьбой о правовой помощи для допроса Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Цемах был передан России 7 сентября в рамках одновременного с Украиной освобождения осужденных и задержанных лиц. Ранее родственники Цемаха заявляли, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры.

Как заявила РИА Новости Мария Цемах, ее отцу "скрывать нечего". "Я не думаю, что папа будет отказываться", - сказала она.

При этом Мария Цемах отметила, что с ними относительно допроса еще не связывались. По ее словам, в аэропорту в Киеве перед отправкой в Россию ее отца допрашивали. "Допрашивали все, кто хотел. Там-то были представители следственной группы, он ответил на все вопросы и только тогда его отдали. Не может быть больше к нему вопросов. Я не думаю, что это реально запрашивается. США официально заявили, что он не может быть свидетелем, у него нет никакой информации", - добавила Мария Цемах.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.