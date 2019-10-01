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РИА Новости

Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино

16:15 01.10.2019 (обновлено: 16:16 01.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в свой адрес относительно того, что он якобы является акционером сети нелегальных казино.
Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы. Госбюро расследований Украины по заявлению Арахамии завело уголовное дело против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением.
"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия… Как вообще можно быть акционером нелегальных казино?", - написал Луценко во вторник на своей странице в Facebook.
Вместе с тем экс-генпрокурор сообщил, что все его доходы и расходы отображены в декларации, которая прошла проверку.
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в понедельник сообщила, что бывший прокурор улетел на полтора месяца в Великобританию на курсы английского языка.
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