Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в свой адрес относительно того, что он якобы является акционером сети нелегальных казино.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы. Госбюро расследований Украины по заявлению Арахамии завело уголовное дело против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия… Как вообще можно быть акционером нелегальных казино?", - написал Луценко во вторник на своей странице в Facebook

Вместе с тем экс-генпрокурор сообщил, что все его доходы и расходы отображены в декларации, которая прошла проверку.