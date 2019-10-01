Путин отметил эффективность пилотного проекта маркировки товаров в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Пилотный проект по маркировке ряда товаров в ЕАЭС подтвердил эффективность этой меры в борьбе с контрафактом, заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин.

"Большое значение придаем скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕврАзЭС. Евразийская экономическая комиссия, согласно нашему сегодняшнему решению, получит соответствующие дополнительные полномочия",- сказал он.

Президент отметил, что важно наладить полноценный обмен юридически значимыми электронными сопроводительными товарными документами, а также энергичнее внедрять электронную маркировку товаров.

"Пилотный проект по маркировке ряда товаров подтвердил эффективность данной меры в борьбе с контрафактной продукцией, увеличил налоговые поступления",- добавил он.