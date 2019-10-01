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РИА Новости

Путин отметил эффективность пилотного проекта маркировки товаров в ЕАЭС

16:14 01.10.2019 (обновлено: 16:15 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Пилотный проект по маркировке ряда товаров в ЕАЭС подтвердил эффективность этой меры в борьбе с контрафактом, заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин.
"Большое значение придаем скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕврАзЭС. Евразийская экономическая комиссия, согласно нашему сегодняшнему решению, получит соответствующие дополнительные полномочия",- сказал он.
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Президент отметил, что важно наладить полноценный обмен юридически значимыми электронными сопроводительными товарными документами, а также энергичнее внедрять электронную маркировку товаров.
"Пилотный проект по маркировке ряда товаров подтвердил эффективность данной меры в борьбе с контрафактной продукцией, увеличил налоговые поступления",- добавил он.
В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Для снижения доли нелегальной продукции в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров к 2024 году. С 1 марта 2019 года в РФ началась обязательная маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви.
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинЕреванРоссияЭкономика
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