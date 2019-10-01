Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Вынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре "Ленком". 1 октября 2019

Вынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре "Ленком". 1 октября 2019

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Режиссера и худрука "Ленкома" Марка Захарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в администрации театра.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в стенах родного театра во вторник. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, церемония длилась почти четыре часа.

"Марка Анатольевича похоронили", - сказали в театре.