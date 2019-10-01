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РИА Новости
Культура

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

16:04 01.10.2019
3318
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре "Ленком". 1 октября 2019
Вынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре Ленком. 1 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре "Ленком". 1 октября 2019
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Режиссера и худрука "Ленкома" Марка Захарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в администрации театра.
Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в стенах родного театра во вторник. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, церемония длилась почти четыре часа.
Марк Захаров
28 сентября, 21:10Культура
Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров
"Марка Анатольевича похоронили", - сказали в театре.
Захаров руководил театром "Ленком" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.
Прощание с Марком Захаровым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
1 из 16

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова возле здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
2 из 16

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
3 из 16

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

Актриса Евгения Короткевич на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
4 из 16

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

Мужчины с венком у здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
5 из 16

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
6 из 16

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
7 из 16

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Театральный критик Наталья Колесова.

Театральный критик Наталья Колесова на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
8 из 16

Театральный критик Наталья Колесова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
9 из 16

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
10 из 16

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
11 из 16

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Художник Александр Шилов.

Художник Александр Шилов у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
12 из 16

Художник Александр Шилов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

Актриса Светлана Немоляева у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
13 из 16

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
14 из 16

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
15 из 16

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Цветы у здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
16 из 16

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 16

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 16

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 16

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 16

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 16

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 16

Театральный критик Наталья Колесова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 16

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 16

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Художник Александр Шилов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 16

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 16

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 16

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
16 из 16

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2011000
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КультураУмер Марк ЗахаровЛенкомМарк ЗахаровМосква
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