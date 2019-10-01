Ереван призвал снять барьеры для перемещения трудовых мигрантов в ЕАЭС

ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Ереван призвал снять барьеры в рамках Евразийского экономического союза для свободного передвижения трудовых мигрантов, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Необходимо устранить барьеры на пути свободного передвижения рабочей силы и создания общего рынка труда", - заявил Пашинян на саммите ЕАЭС. Он также отметил, что необходимо признать электронную цифровую подпись для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к процессу электронных закупок

"Процесс интеграции будет более динамичным, если наши граждане убедятся, что в результате нашей работы принимаются решения, которые приводят к улучшению условий их жизни и работы", - добавил Пашинян. По словам премьера, нужно также активизировать усилия, направленные на создание благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС.