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РИА Новости

Ереван призвал снять барьеры для перемещения трудовых мигрантов в ЕАЭС

16:01 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Ереван призвал снять барьеры в рамках Евразийского экономического союза для свободного передвижения трудовых мигрантов, заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Необходимо устранить барьеры на пути свободного передвижения рабочей силы и создания общего рынка труда", - заявил Пашинян на саммите ЕАЭС. Он также отметил, что необходимо признать электронную цифровую подпись для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к процессу электронных закупок
Саммит ЕАЭС в Ереване
15:41РИА Новости
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"Процесс интеграции будет более динамичным, если наши граждане убедятся, что в результате нашей работы принимаются решения, которые приводят к улучшению условий их жизни и работы", - добавил Пашинян. По словам премьера, нужно также активизировать усилия, направленные на создание благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС.
"ЕАЭС доказал свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения", - добавил глава правительства. По его словам, Армения как председательствующая в Союзе страна приложила и будет прилагать максимум усилий для этого. "Участие в саммите лидеров Молдовы, Ирана и Сингапура стало кульминационной точкой председательства", - отметил Пашинян
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзАрменияВ мире
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