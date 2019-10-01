В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает невыполнение США взятых на себя обязательств по участию в выводе мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии откровенным прикрытием террористов.

Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.

"По сути, присутствие войск США на территории Сирии является в данный момент главной, если не единственной, причиной, препятствующей окончательному уничтожению терроризма в этой стране. Собственно, это было для нас очевидно еще несколько лет назад, но сегодня американцы даже перестали как-то маскировать свои действия. Речь идет об откровенном прикрытии террористов", - написал сенатор на своей странице в Facebook

"Практически без риска ошибиться можно указать на карте Сирии места их наибольшей активности. Это там, где располагаются войска США". Франц Клинцевич Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Член комитета Совфеда по обороне и безопасности

Также сенатор подчеркнул, что требование Координационных штабов России и Сирии к США покинуть оккупируемую территорию Сирии абсолютно законно и справедливо.

Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.