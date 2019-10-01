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РИА Новости
Война в Сирии

В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии

15:59 01.10.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает невыполнение США взятых на себя обязательств по участию в выводе мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии откровенным прикрытием террористов.
Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.
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"По сути, присутствие войск США на территории Сирии является в данный момент главной, если не единственной, причиной, препятствующей окончательному уничтожению терроризма в этой стране. Собственно, это было для нас очевидно еще несколько лет назад, но сегодня американцы даже перестали как-то маскировать свои действия. Речь идет об откровенном прикрытии террористов", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"Практически без риска ошибиться можно указать на карте Сирии места их наибольшей активности. Это там, где располагаются войска США".

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Франц Клинцевич
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности
Также сенатор подчеркнул, что требование Координационных штабов России и Сирии к США покинуть оккупируемую территорию Сирии абсолютно законно и справедливо.
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Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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Война в СирииСовет Федерации РФФранц КлинцевичСирияСША
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