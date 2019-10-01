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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижнем Новгороде достроят жилой комплекс "Университетский"

15:48 01.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание по достройке жилого комплекса "Университетский" в Нижнем Новгороде, работы на котором были возобновлены после долгого простоя, сообщает пресс-служба правительства региона.
ЖК "Университетский" начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования.
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"Теперь, согласно решению суда, достройку ЖК будет осуществлять АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Застройщику были предоставлены компенсационные земельные участки на Казанском шоссе, переданные региону из федеральной собственности. Там также предполагается строительство жилых домов, средства от продажи помещений в которых позволят компенсировать бюджету средства, направленные на достройку жилого комплекса. На площадке уже начались строительные работы", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, готовность объекта составляла менее 1% - было лишь частично выполнено устройство свайного поля. "Мы выбрали путь достройки через нашего регионального оператора. Экономика полностью просчитана. Планируется завершить строительство до конца 2021 года. Благодаря этому 76 дольщиков смогут получить свое жилье", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор отметил, что по каждому объекту незавершённого строительства идет поиск индивидуального решения. "Скоро сдвинется с мёртвой точки строительство дома на площади Сенной, зашел инвестор на долгострой на улице Родионова, завершается строительство дома на улице Ошарской. Достраиваются "Новинки Smart City". Сформирована дорожная карта по достройке ЖК "Окский берег" совместно с "Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства". Также совместно с фондом предполагается определить источники финансирования по ЖК "На Гончарова" и "Европейский", - добавил Никитин.
"Долгожданное строительство наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Раньше здесь был пустырь, захламленный участок, стройка встала. У всех дольщиков была паника. Но сейчас мы видим движение на площадке, работает строительная техника. Понимаем, что дом будет достроен", - сказал представитель инициативной группы участников долевого строительства ЖК "Университетский" Вячеслав Крупнов.
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