Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве умер пострадавший при нападении сотрудник СК Владислав Капустин, сообщила РИА Новости представитель ведомства Светлана Петренко.

Злоумышленник ударил мужчину ножом в сердце и задел крупные сосуды. Врачи отметили, что шансов выжить у Капустина практически не было, он умер не приходя в сознание.

Нападение произошло у проходной СК в Техническом переулке. Нападавшего задержали.

Петренко отметила, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала она.

Источник сообщил РИА Новости, что сотрудник СК не занимался расследованием дел, в его обязанности входила работа с обращениями граждан.