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РИА Новости

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

15:43 01.10.2019 (обновлено: 17:07 01.10.2019)
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве умер пострадавший при нападении сотрудник СК Владислав Капустин, сообщила РИА Новости представитель ведомства Светлана Петренко.
Злоумышленник ударил мужчину ножом в сердце и задел крупные сосуды. Врачи отметили, что шансов выжить у Капустина практически не было, он умер не приходя в сознание.
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Нападение произошло у проходной СК в Техническом переулке. Нападавшего задержали.
Петренко отметила, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
"Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала она.
Источник сообщил РИА Новости, что сотрудник СК не занимался расследованием дел, в его обязанности входила работа с обращениями граждан.
У Капустина остались жена и ребенок.
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