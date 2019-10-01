В съезде врачей в Подмосковье примут участие более 2,5 тыс медиков региона

Врачи во время операции

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысяч терапевтов Подмосковья примут участие в третьем съезде врачей Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Третий ежегодный Съезд врачей Подмосковья начался во вторник и проходит на базе Дома правительства Московской области. Участники Съезда примут участие в работе симпозиумов, заседаний, посвящённых диагностике, профилактике, новым методам лечения различных заболеваний, обсудят интересные клинические случаи.