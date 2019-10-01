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РИА Новости
Новости Подмосковья

В съезде врачей в Подмосковье примут участие более 2,5 тыс медиков региона

15:42 01.10.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Более 2,5 тысяч терапевтов Подмосковья примут участие в третьем съезде врачей Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Третий ежегодный Съезд врачей Подмосковья начался во вторник и проходит на базе Дома правительства Московской области. Участники Съезда примут участие в работе симпозиумов, заседаний, посвящённых диагностике, профилактике, новым методам лечения различных заболеваний, обсудят интересные клинические случаи.
"Более двух с половиной терапевтов Московской области примут участие в съезде врачей из различных медицинских организаций Подмосковья", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Татьяны Мухтасаровой.
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