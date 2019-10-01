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РИА Новости

Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

15:40 01.10.2019 (обновлено: 18:18 01.10.2019)
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© AFP 2019 / Miguel Schincariol Бразильская модель Сюзи Кортес
Бразильская модель Сюзи Кортес
© AFP 2019 / Miguel Schincariol
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц.
Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье заняла Джессика Лопес из Великобритании.
В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии.
Кортез уже выигрывала в конкурсе "Мисс бум-бум" в 2015 году.
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Мехико (штат)МексикаБразилияВ мире
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