Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе "Мисс бум-бум", в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц.
Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье заняла Джессика Лопес из Великобритании.
В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии.
Кортез уже выигрывала в конкурсе "Мисс бум-бум" в 2015 году.