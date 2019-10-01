Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье заняла Джессика Лопес из Великобритании.

В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии.