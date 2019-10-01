Патрушев призвал не допускать создания разделительных линий в Арктике

ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 окт – РИА Новости. Страны-участники проектов по освоению Арктики должны сообща противостоять попыткам нагнетать напряженность вокруг этого региона, не дать создавать "искусственные разделительные линии", заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Арктика - сложный для освоения регион. Однако именно здесь на протяжении столетий складывалась уникальная модель международного сотрудничества. И сегодня Арктический совет воплощает в себе этот дух взаимопонимания", - сказал Патрушев во вторник на пленарном заседании восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ.

"Важно совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность вокруг вопросов, которые арктические державы хотят и могут решать в рамках существующих международных площадок - ООН, Арктического совета, Совета Баренцева и Евроарктического региона, Северного измерения, Арктического экономического совета", - подчеркнул Патрушев.

Нынешняя встреча проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.

На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Патрушев возглавляет российскую делегацию.