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РИА Новости

Патрушев призвал не допускать создания разделительных линий в Арктике

15:36 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 окт – РИА Новости. Страны-участники проектов по освоению Арктики должны сообща противостоять попыткам нагнетать напряженность вокруг этого региона, не дать создавать "искусственные разделительные линии", заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Арктика - сложный для освоения регион. Однако именно здесь на протяжении столетий складывалась уникальная модель международного сотрудничества. И сегодня Арктический совет воплощает в себе этот дух взаимопонимания", - сказал Патрушев во вторник на пленарном заседании восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ.
"Важно совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность вокруг вопросов, которые арктические державы хотят и могут решать в рамках существующих международных площадок - ООН, Арктического совета, Совета Баренцева и Евроарктического региона, Северного измерения, Арктического экономического совета", - подчеркнул Патрушев.
Нынешняя встреча проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
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29 сентября, 17:25РИА Новости
Россия выступила за сотрудничество ради сохранения природы Арктики
На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Патрушев возглавляет российскую делегацию.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.
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АрктикаСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевВ мире
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