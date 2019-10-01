Россия предложила перенести заседания ООН по разоружению в Женеву

ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

По его словам, разговоры о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывают на протяжении последних десятилетий со стороны многих стран. К примеру, в Женеву, где уже давно на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения.

"У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала. Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи", - добавил Гатилов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.