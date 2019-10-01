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РИА Новости

Россия предложила перенести заседания ООН по разоружению в Женеву

15:35 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов
Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов
ЖЕНЕВА, 1 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, разговоры о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывают на протяжении последних десятилетий со стороны многих стран. К примеру, в Женеву, где уже давно на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения.
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"У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала. Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи", - добавил Гатилов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииЛеонид СлуцкийМария ЗахароваГеннадий ГатиловГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровЖенева (город)Нью-Йорк (город)В мире
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