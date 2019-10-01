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РИА Новости

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленточки

15:31 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Георгиевская ленточка. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну на три года гражданину Молдавии из-за георгиевской ленты в его машине, сообщила во вторник пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда.
"В салоне собственного автомобиля "ВАЗ" человек пристроил полосатую георгиевскую ленту, запрещенную в нашей стране. Пограничники символ сепаратизма изъяли. В отношении гражданина Молдовы вынесли постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", - цитирует заявление погранотряда сайт Могилев-Подольского городского совета.
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По словам пограничников, гражданин Молдавии прибыл в межгосударственный пункт пропуска паромного сообщения "Цекиновка-Сорока" 30 сентября.
"С начала 2019 года больше десятка иностранцев, которые использовали георгиевские ленты, были привлечены пограничниками к административной ответственности", - отметили в ведомстве.
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На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
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