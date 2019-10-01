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РИА Новости

Росстат рассказал о выявленных "гномах" и "эльфах" при переписи населения

15:33 01.10.2019 (обновлено: 15:38 01.10.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк Перепись населения
 Перепись населения
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самоидентификация в процессе следующей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, останется такой же свободной, как и в прошлый раз, когда среди россиян нашлись "гномы" и "эльфы", рассказала участник двух последних подсчетов населения в стране, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
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"Принцип переписи - это самоопределение, во всех странах мира, что человек скажет, то мы и должны записать, а с "гномиком" - это реальная история, родители сидели и смотрели, чтобы маленькую девочку так записали, ее так звал старший брат", - рассказала Егорова на пресс-конференции во вторник.
Она напомнила, что в ходе прошлой переписи 2010 года, появилось около 50 новых национальностей, "которые реально есть в России, но которые прежде люди не выдавали".
"В том числе очень много северных национальностей, малочисленных народов - это хорошо, люди стали себя самоидентифицировать так, как они есть, и не бояться", - заключила эксперт.
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Перепись. Все точно. Кто такие переписчики и почему нужно открыть им дверь
27 сентября, 14:30
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаРосстатРоссияОбщество
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