Росстат рассказал о выявленных "гномах" и "эльфах" при переписи населения

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самоидентификация в процессе следующей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, останется такой же свободной, как и в прошлый раз, когда среди россиян нашлись "гномы" и "эльфы", рассказала участник двух последних подсчетов населения в стране, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.

"Принцип переписи - это самоопределение, во всех странах мира, что человек скажет, то мы и должны записать, а с "гномиком" - это реальная история, родители сидели и смотрели, чтобы маленькую девочку так записали, ее так звал старший брат", - рассказала Егорова на пресс-конференции во вторник.

Она напомнила, что в ходе прошлой переписи 2010 года, появилось около 50 новых национальностей, "которые реально есть в России, но которые прежде люди не выдавали".

"В том числе очень много северных национальностей, малочисленных народов - это хорошо, люди стали себя самоидентифицировать так, как они есть, и не бояться", - заключила эксперт.