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РИА Новости

СК завел дело после смерти десятиклассника на физкультуре в школе на Алтае

15:25 01.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти десятиклассника во время подтягиваний в школе на Алтае, говорится в сообщении СУСК России по республике.
Ранее сообщалось, что следователи выясняют причины гибели десятиклассника во время выполнения упражнения на перекладине в одной из школ Алтая.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, утром 30 сентября подросток, прибыв в школу, чтобы сдать учебники, по собственной инициативе пошел на физкультуру. Отмечается, что во время подтягивания ему стало плохо, он потерял сознание. Несмотря на оказанную помощь учителя физкультуры и школьного фельдшера, сотрудники скорой констатировали смерть подростка.
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