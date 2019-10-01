СК завел дело после смерти десятиклассника на физкультуре в школе на Алтае

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти десятиклассника во время подтягиваний в школе на Алтае, говорится в сообщении СУСК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, утром 30 сентября подросток, прибыв в школу, чтобы сдать учебники, по собственной инициативе пошел на физкультуру. Отмечается, что во время подтягивания ему стало плохо, он потерял сознание. Несмотря на оказанную помощь учителя физкультуры и школьного фельдшера, сотрудники скорой констатировали смерть подростка.