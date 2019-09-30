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РИА Новости

Десятиклассник на Алтае умер, выполняя упражнение на перекладине в школе

14:48 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели десятиклассника во время выполнения физического упражнения в одной из школ Алтая, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК.
Как уточняет ведомство, утром 30 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение, что в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы во время физического упражнения на перекладине ученик 10 класса почувствовал себя плохо и потерял сознание.
"Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, опрашиваются очевидцы, одноклассники и родственники подростка, а также работники образовательного учреждения. Тело мальчика направлено на судмедэкспертизу. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, было ли проведено обследованин состояния его здоровья.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 06:59РИА Новости
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