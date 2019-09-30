Десятиклассник на Алтае умер, выполняя упражнение на перекладине в школе

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели десятиклассника во время выполнения физического упражнения в одной из школ Алтая, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК.

Как уточняет ведомство, утром 30 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение, что в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы во время физического упражнения на перекладине ученик 10 класса почувствовал себя плохо и потерял сознание.

"Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.