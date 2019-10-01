Экс-президента Крыма похоронят в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который в воскресенье скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни, похоронят в среду в Симферополе, сообщил РИА Новости его бывший соратник, экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.

"Отпевание Юрия Мешкова начнется в 10 утра в среду в церкви на старом кладбище в Симферополе, похороны состоятся в полдень на новом кладбище", - сказал Мордашев.

Он отметил, что большую помощь в организации похорон оказал в Москве, откуда перевезли тело Мешкова, депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин, а в Крыму – местное казачество.