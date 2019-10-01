Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T15:24Z
https://ria.ru/20191001/1559320113.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/95482/70/954827006_0:307:2900:1938_1036x0_80_0_0_ae6b47c1ca5de15d3e3b15ea8a6c93bc.jpg
РИА Новости

Экс-президента Крыма похоронят в Симферополе

15:24 01.10.2019
698
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Юрий Мешков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который в воскресенье скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни, похоронят в среду в Симферополе, сообщил РИА Новости его бывший соратник, экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев.
"Отпевание Юрия Мешкова начнется в 10 утра в среду в церкви на старом кладбище в Симферополе, похороны состоятся в полдень на новом кладбище", - сказал Мордашев.
Он отметил, что большую помощь в организации похорон оказал в Москве, откуда перевезли тело Мешкова, депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин, а в Крыму – местное казачество.
Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
Иоффе Григорий Адольфович
29 сентября, 16:38РИА Новости
Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
300400
Обсудить 0
Юрий МешковКрымОбщество
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России
Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудника СК
РИА
Новости
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
Бразильская модель Сюзи Кортес
Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Иоффе Григорий Адольфович
Глава крымской ОП: экс-президент Крыма запомнится как трагическая фигура
Лента
новостей
Вынос гроба с телом режиссера Марка Захарова после церемонии прощания в театре Ленком. 1 октября 2019
Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Здание Совета Европы
В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09RT проведет Media Talk, где обсудят риски корреспондентов из горячих точек
19:07Угроза наводнения в Петербурге миновала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
Лента новостейМолния