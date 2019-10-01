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РИА Новости

В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека

15:20 01.10.2019
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© РИА Новости / Мигель КанделаУчастник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
© РИА Новости / Мигель Кандела
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число госпитализированных в результате столкновений в Гонконге возросло до 31 человека, среди них двое в критическом состоянии, а один тяжело ранен, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее сообщалось о 15 раненых.
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"Во многих районах Гонконга происходят ожесточенные столкновения, 31 человек госпитализирован с ранениями, среди них двое в критическом состоянии, а один - в тяжелом", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.
Один из пострадавших, находящийся в критическом состоянии, предположительно был ранен пулей в грудь. Он оказался школьником.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.
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