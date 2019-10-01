В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека

"Во многих районах Гонконга происходят ожесточенные столкновения, 31 человек госпитализирован с ранениями, среди них двое в критическом состоянии, а один - в тяжелом", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.

Один из пострадавших, находящийся в критическом состоянии, предположительно был ранен пулей в грудь. Он оказался школьником.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.