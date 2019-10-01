Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудника СК

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания предполагаемого убийцы сотрудника ведомства полковника юстиции Владислава Капустина.

На кадрах видно, как боец спецподразделения прижимает мужчину к стене.

Нападение произошло ранее во вторник около проходной СК в Техническом переулке в Москве.

Капустина экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

© Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин © Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила журналистам, что на Капустина напали, когда он исполнял свои служебные обязанности. Полковник занимался приемом граждан.

Нападавшего задержали сразу же, с ним работают следователи, идет допрос.

По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Уголовное дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Петренко добавила, что ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.