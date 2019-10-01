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РИА Новости

Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудника СК

15:20 01.10.2019 (обновлено: 16:52 01.10.2019)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания предполагаемого убийцы сотрудника ведомства полковника юстиции Владислава Капустина.
На кадрах видно, как боец спецподразделения прижимает мужчину к стене.
Нападение произошло ранее во вторник около проходной СК в Техническом переулке в Москве.
Капустина экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила журналистам, что на Капустина напали, когда он исполнял свои служебные обязанности. Полковник занимался приемом граждан.
Нападавшего задержали сразу же, с ним работают следователи, идет допрос.
По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Уголовное дело открыто по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Петренко добавила, что ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, у Капустина остались жена и ребенок.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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человек, так просто, ни когда не пойдет на преступление
1 октября, 15:29
Алексей
25020020
Светлая память погибшему.
1 октября, 18:08
Мария Мохова
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