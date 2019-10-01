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РИА Новости

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

15:17 01.10.2019 (обновлено: 16:03 01.10.2019)
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© REUTERS / Serhii NuzhnenkoВладимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
Цемаха передали России 7 сентября во время одновременного с Украиной освобождения осужденных и задержанных лиц. По словам родственников, ранее Цемаха похитили сотрудники СБУ из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing. В начале сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Как заявлял заместитель генпрокурора Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Владимир ЦемахКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНидерландыВ мире
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