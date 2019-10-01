Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Владимир Цемах во время судебного заседания в Киеве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.

Цемаха передали России 7 сентября во время одновременного с Украиной освобождения осужденных и задержанных лиц. По словам родственников, ранее Цемаха похитили сотрудники СБУ из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing. В начале сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха.

Во вторник в Нидерландах пройдут парламентские прения по делу MH17, на них будет присутствовать министр иностранных дел и министр юстиции и безопасности.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.