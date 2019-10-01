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РИА Новости

РАН договорилась с частными инвесторами о финансировании фонда Менделеева

15:16 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА "Россия сегодня". 3 апреля 2019
Президент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА Россия сегодня. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд частных инвесторов готов профинансировать фонд имени Менделеева, рассказал президент РАН Александр Сергеев.
Ранее он выступал с инициативой привлечь частных инвесторов для финансирования фонда имени Менделеева.
"Мы договорились с нашими некоторыми частными инвесторами, что они готовы будут вложить средства в этот фонд. Сейчас прорабатывается юридический вопрос, как этот фонд должен функционировать", - сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Сергеева, ведется проработка юридического лица, которое будет привлекать средства, а с другой стороны сможет тратить их на обеспечение деятельности международных научных консорциумов.
Президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
14:36РИА Новости
РАН подготовит документ с предложениями по улучшению российской науки
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о создании фонда имени Менделеева. С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев. Фонд предназначен для финансирования крупных научных проектов, которые выполняются в рамках консорциумов многих стран.
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Александр СергеевДмитрий МедведевРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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