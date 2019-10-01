РАН договорилась с частными инвесторами о финансировании фонда Менделеева

Президент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА "Россия сегодня". 3 апреля 2019

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд частных инвесторов готов профинансировать фонд имени Менделеева, рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Ранее он выступал с инициативой привлечь частных инвесторов для финансирования фонда имени Менделеева.

"Мы договорились с нашими некоторыми частными инвесторами, что они готовы будут вложить средства в этот фонд. Сейчас прорабатывается юридический вопрос, как этот фонд должен функционировать", - сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Сергеева, ведется проработка юридического лица, которое будет привлекать средства, а с другой стороны сможет тратить их на обеспечение деятельности международных научных консорциумов.