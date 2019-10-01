РАН договорилась с частными инвесторами о финансировании фонда Менделеева

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ряд частных инвесторов готов профинансировать фонд имени Менделеева, рассказал президент РАН Александр Сергеев.
Ранее он выступал с инициативой привлечь частных инвесторов для финансирования фонда имени Менделеева.
"Мы договорились с нашими некоторыми частными инвесторами, что они готовы будут вложить средства в этот фонд. Сейчас прорабатывается юридический вопрос, как этот фонд должен функционировать", - сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Сергеева, ведется проработка юридического лица, которое будет привлекать средства, а с другой стороны сможет тратить их на обеспечение деятельности международных научных консорциумов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о создании фонда имени Менделеева. С такой инициативой выступил глава РАН Александр Сергеев. Фонд предназначен для финансирования крупных научных проектов, которые выполняются в рамках консорциумов многих стран.