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РИА Новости

Сергей Рыбка стал главным редактором Газеты.Ru

15:12 01.10.2019
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© Фото : Газета.RuСергей Рыбка
Сергей Рыбка
© Фото : Газета.Ru
Сергей Рыбка. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергей Рыбка стал новым главным редактором "Газеты.Ru", сообщает официальный сайт интернет-издания.
"Новым главным редактором интернет-издания "Газета.Ru" стал Сергей Рыбка. Рыбка в должности главного редактора будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа", – говорится в сообщении.
До этого Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции "Говорит Москва".
С июля 2016 года пост главного редактора "Газеты.Ru" занимала Ольга Алексеева. По данным издания, она займется новым проектом Rambler Group.
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