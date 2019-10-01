Сергей Рыбка стал главным редактором Газеты.Ru

"Новым главным редактором интернет-издания "Газета.Ru" стал Сергей Рыбка. Рыбка в должности главного редактора будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа", – говорится в сообщении.