Сергей Рыбка стал главным редактором Газеты.Ru

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сергей Рыбка стал новым главным редактором "Газеты.Ru", сообщает официальный сайт интернет-издания.
"Новым главным редактором интернет-издания "Газета.Ru" стал Сергей Рыбка. Рыбка в должности главного редактора будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа", – говорится в сообщении.
До этого Рыбка работал редактором и ведущим на радиостанции "Говорит Москва".
С июля 2016 года пост главного редактора "Газеты.Ru" занимала Ольга Алексеева. По данным издания, она займется новым проектом Rambler Group.