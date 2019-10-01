Иерарх Элладской церкви освятил российское консульство на Пелопоннесе

НАФПЛИОН (Пелопоннес, Греция), 1 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия почётного консульства России прошла в понедельник в городе Нафплион на Пелопоннесе.

Почетным консулом в январе был назначен гражданин Греции, известный юрист Константинос Дедес. Консульский округ включает префектуры Аркадия, Мессиния, Лакония, Арголида и Коринфия региона Пелопоннес.

Почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и он не является штатным сотрудником МИД. Основная задача почетного консула — содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей, туризма между странами, городами, регионами.

В соответствии с консульским уставом РФ, в функции почетного консула входит обеспечение защиты прав и интересов российских граждан, временно находящихся или постоянно проживающих на территории консульского округа.

Историческое здание

Почетное консульство размещается в историческом здании на площади Синтагма, напротив Археологического музея, в самом центре Нафплиона.

Помещение освятил митрополит Арголидский Нектарий, на церемонии присутствовали посол России в Греции Андрей Маслов, мэр Нафплиона Димитрис Костурос, представители министерства культуры, властей Пелопоннеса, предприниматели, ученые.

"Мы несколько лет добивались открытия почетного консульства. Единственное, что нам сейчас нужно, это успехи в двусторонних связях и любовь между двумя народами", - сказал Дедес после церемонии освящения и разрезания красной ленточки.

Здание построил в начале 19-го века военачальник Греческой революции, офицер и политик Димитрис Плапутас, рассказал почетный консул во время небольшой экскурсии по консульству.

На стенах висят портреты Плапутаса, руководителей революции – Александра и Дмитрия Ипсиланти, Колокотрониса и Караискакиса, первого правителя Греции, бывшего министра иностранных дел Российской империи Иоанна Каподистрия, гравюры.

"В начале существования греческого государства в этом доме, согласно неподтвержденным данным, некоторое время располагалась резиденция дипломатической миссии России в Греции. Она была переведена сюда с острова Порос. По мере продвижения революции и освобождения земель переезжала и дипломатическая миссия. Так что это здание историческое и с традициями", - сказал Дедес.

По его словам, в планах почетного консульства – организовать и преподавание русского языка для детей, но учить детей "в домашней обстановке".

"Мы не хотим делать школу, не хотим, чтобы дети чувствовали, что они обязаны читать, делать заметки. Им это должно быть в радость. Мы хотим создать прекрасную обстановку, напоминающую дом. Чтобы они были рядом с русской культурой. У нас есть и кухня, будем готовить "русский салат" (так в Греции называют оливье – прим. ред.)", - сказал Дедес.

"Борщ?" - поинтересовался митрополит Нектарий, который объездил всю Россию и посетил десятки городов.

"Может и борщ", - ответил Дедес. Он поблагодарил митрополита за то, что тот лично освятил почетное консульство.

Глубокие корни

На приеме в честь открытия почетного консульства Константинос Дедес сказал, что между греками и россиянами в Нафплионе сложились отношения дружбы.

"Греко-российская дружба имеет очень старые, глубочайшие корни. Но эти корни, политые кровью двух народов, надо возделывать, поливать, развивать, чтобы они дали еще больше плодов, и чтобы это были не только финансовые плоды, но и плоды культуры, плоды любви, плоды обмена идей и мнений между братскими народами", - сказал Дедес.

По его словам, народы двух стран объединяет православие, и это нельзя изменить в душах.

Он предложил грекам посетить Россию, посмотреть на Москву – "третий Рим", на то, как живут россияне.

Посол России в Греции Андрей Маслов сказал, что почетное консульство не случайно располагается в Нафплионе – "историческом городе, первой столице Греческого государства, образованного в 1828 года с помощью России и других великих держав".

"Связи этого города с нашей страной значительны. Здесь располагалась резиденция первого правителя Греции Иоанна Каподистрии, который был управляющим министерства иностранных дел Российской империи в 1816-1822 годах. В Нафплионе убийцы оборвали жизнь Каподистрии, который, к сожалению, не успел претворить многое из своих планов. Только вчера здесь отмечали день памяти первого правителя", - сказал посол.

Маслов выразил особую признательность муниципалитету Нафплиона за то значение, которое оно придаёт сохранению общей истории.

"Деятельность почётного консульства открывает много возможностей для развития многоплановых связей между Россией и Грецией. Желаю почётному консульству в ближайшее время стать опорной точкой для развития нового сотрудничества в области культуры, туризма, торговли и многих других сферах", - сказал посол России.

Посол сказал также, что Дедес - опытный юрист, пользующийся авторитетом профессионал и известный меценат, человек, всегда готовый прийти на помощь, патриот Греции и большой друг России, он много раз безвозмездно защищал интересы российских граждан.

"Теперь он продолжит эту важную деятельность на посту почётного консула", - сказал посол, поблагодарив греческие власти за согласие на назначение Дедеса.

В настоящее время в Греции действуют пять почетных консульств России: на острове Крит и Додеканезских островах, на острове Корфу и Ионических островах, в городах Патры, Ламия и Нафплион.