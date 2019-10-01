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РИА Новости

ТОП-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России

15:06 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Победителями сразу в нескольких номинациях ежегодного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", опубликованного Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", стали руководители банка ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

"Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ традиционно вошел в главную номинацию рейтинга "Бизнес-лидеры". Номинацию "ТОП-100 финансовых директоров" в категории "Коммерческие банки" возглавил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ. Первое место в номинации "ТОП-100 директоров по персоналу" в категории "Коммерческие банки" занял Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ",- говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в номинацию "Высшие руководители" в категории "Финансовый сектор" были включены сразу два топ-менеджера ВТБ. Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, занял 3 место, а Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг – 8 место.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению самих представителей профессионального сообщества.
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