Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T15:06Z
https://ria.ru/20191001/1559319249.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152122/95/1521229560_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_e33b1453924c15b480fa5590fe7fdc3b.jpg
РИА Новости

В Башкирии охотник ранил священника, приняв его за животное

15:06 01.10.2019
623
© Depositphotos / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье
© Depositphotos / Tylinek
Охотничье ружье. Архивное фото
УФА, 1 окт - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства ранения священника в башкирском лесу, в ногу которого выстрелил местный охотник, приняв его за круп животного, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в лесу Зилаирского района Башкирии.
Ружье
27 сентября, 13:44РИА Новости
Охотник в Подмосковье случайно застрелил знакомого, разряжая ружье
"Местный житель охотился с зарегистрированным ружьем в лесу. В это время по лесной тропе шел священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил. Священник получил ранение ноги, ему оказывается медицинская помощь", - рассказал источник.
В пресс-службе МВД Башкирии РИА Новости сообщили, что по данному факту проводится проверка.
"Полиция организовала проверку по данному факту. Назначена медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Охотник с ружьем
25 сентября, 10:35РИА Новости
Житель Ямала на охоте случайно застрелил зятя
2191142
Обсудить 2
Республика БашкортостанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник ФСИН
Уралец скрывался в лесу с сожительницей, за истязание которой был осужден
РИА
Новости
Перепись населения
Росстат рассказал о выявленных "гномах" и "эльфах" при переписи населения
На приеме у врача
В России до 15% семей не могут иметь детей из-за бесплодия
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после смерти десятиклассника на физкультуре в школе на Алтае
Лента
новостей
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС
Учения в Латвии
Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы, пишут СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в сентябре
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Посольство Швеции получило приглашение для Греты Тунберг выступить в ГД
Колония
Омбудсмен назвал причины насилия над осужденным в пермской колонии
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Саратовской области два ребенка погибли при пожаре
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Калининграде мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
В РАН отметили снижение числа молодых ученых в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:35"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
Лента новостейМолния