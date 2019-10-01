В Башкирии охотник ранил священника, приняв его за животное

УФА, 1 окт - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства ранения священника в башкирском лесу, в ногу которого выстрелил местный охотник, приняв его за круп животного, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в лесу Зилаирского района Башкирии.
"Местный житель охотился с зарегистрированным ружьем в лесу. В это время по лесной тропе шел священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил. Священник получил ранение ноги, ему оказывается медицинская помощь", - рассказал источник.
В пресс-службе МВД Башкирии РИА Новости сообщили, что по данному факту проводится проверка.
"Полиция организовала проверку по данному факту. Назначена медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
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