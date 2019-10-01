В России планируют изменить правила получения гражданства

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
Соответствующая идея отражена в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Как пояснили в ведомстве, реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование "отказа от иного гражданства".
Также планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.