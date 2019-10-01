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РИА Новости

В России планируют изменить правила получения гражданства

15:05 01.10.2019 (обновлено: 15:34 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
Соответствующая идея отражена в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Как пояснили в ведомстве, реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование "отказа от иного гражданства".
Также планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российский паспорт
19 сентября, 17:37РИА Новости
Путин сократил необходимый трудовой стаж для получения гражданства России
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Госдума РФМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Численность населения снижается, решили поправить статистику за счет липовых граждан. Украинцы, молдаване, таджики получат гражданство для работы, но жить останутся у себя. Скоро совсем упростят процедуру - отменят 5 лет с видом на жительства и языковой тест.
1 октября, 15:25
Серый Волк
64122017
Все только для иностранцев.
1 октября, 15:37
ПППравдоруб Правдоруб
44101111
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