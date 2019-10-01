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РИА Новости

Макрон надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине

15:01 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на новый этап в урегулировании ситуации на Украине и выполнении минских договоренностей.
"Минские соглашения – это то, по чему мы хотим продвинуться вместе с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель, президентом (Украины Владимиром) Зеленским и президентом (России Владимиром) Путиным. В ближайшие недели у нас будет встреча в нормандском формате на уровне глав государств и правительств. И я хотел бы, чтобы мы могли перейти к новому этапу. Важный этап был пройден после наших переговоров этим летом – обмен пленными. Сейчас мы должны продвинуться в применении формулы Штайнмайера и выполнении минских договоренностей, по линии разграничения, по Донбассу, по Крыму и другим вопросам", - сказал Макрон, выступая на заседании ПАСЕ.
Трансляция велась на сайте ассамблеи.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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