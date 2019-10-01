Макрон надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине

"Минские соглашения – это то, по чему мы хотим продвинуться вместе с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель, президентом (Украины Владимиром) Зеленским и президентом (России Владимиром) Путиным. В ближайшие недели у нас будет встреча в нормандском формате на уровне глав государств и правительств. И я хотел бы, чтобы мы могли перейти к новому этапу. Важный этап был пройден после наших переговоров этим летом – обмен пленными. Сейчас мы должны продвинуться в применении формулы Штайнмайера и выполнении минских договоренностей, по линии разграничения, по Донбассу, по Крыму и другим вопросам", - сказал Макрон, выступая на заседании ПАСЕ.